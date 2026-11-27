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Лідер Австрійської партії свободи (FPÖ) Герберт Кікль виступив із пропозицією після завершення війни в Україні відправляти мігрантів із Сирії та Афганістану, яких європейські країни не можуть депортувати на батьківщину.

Він розглядає це як своєрідну компенсацію Києву за фінансову підтримку з боку Європи.

Кікль заявив, що ЄС виділив Україні сотні мільярдів євро допомоги, а Австрія, за його оцінками, внесла близько €3,6 млрд. На його думку, ці витрати дають підстави обговорювати можливість залучення України до вирішення європейської міграційної проблеми.

Політик вважає, що переселення мігрантів могло б бути взаємовигідним: після завершення війни вони могли б долучитися до відновлення української інфраструктури та економіки.

Крім того, Кікль закликав посилити австрійське міграційне законодавство. Зокрема, він пропонує збільшити термін проживання, необхідний для отримання громадянства, до 15–20 років.

Водночас ця пропозиція є особистою ініціативою австрійського політика й наразі не означає, що Австрія чи Євросоюз ухвалили відповідне рішення.

Джерело: Heute.

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов заявив, що виступає проти залучення трудових мігрантів в Україну, оскільки, на його думку, пріоритет у працевлаштуванні після війни мають отримати українські громадяни, зокрема військовослужбовці, які повернуться з фронту.

Протести проти трудових мігрантів в Івано-Франківську можуть використовуватисяросійською пропагандою, заявив міський голова. За його словами, ситуація навколо теми міграції в місті перебуває під інформаційним впливом, який намагаються розкручувати ззовні.

Твердження про нібито засилля трудових мігрантів в Україні не відповідають дійсності.

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