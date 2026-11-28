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28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про приєднання України до Розширеної часткової угоди щодо Керівного комітету Спеціального трибуналу з розгляду злочину агресії Росії проти України.

Закон передбачає, що Україна набуде статусу члена Керівного комітету Спецтрибуналу. Це дозволить українській стороні брати участь у формуванні політики його діяльності, затвердженні бюджету та вирішенні адміністративних питань.

Таким чином, Україна матиме безпосередню участь в управлінні та організаційній роботі Спецтрибуналу, створеного для притягнення до відповідальності за злочин агресії проти України.

Джерело: Офіс президента України.

Верховна Рада звернулася до парламентів країн — учасниць Міжнародної Кримської платформи із закликом не визнавати наслідків російської агресії , посилити тиск на Москву та підтримати Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

Верховна Рада підтримала приєднання України до Розширеної часткової угоди про Керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. За відповідне рішення 25 листопада проголосували 293 народні депутати .

Раніше уряд Фінляндії підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, а також Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідні пропозиції вже передали на розгляд фінського парламенту.

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