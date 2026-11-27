Национальная полиция назначила судебную экспертизу в рамках уголовного разбирательства по делу о возможных угрозах в адрес журналиста Дениса Бигуса и блогера Игоря Лаченкова.

Речь идет об угрозах, зафиксированных в записях НАБУ по делу «Карфаген».

11 ноября 2026 года Печерское районное управление полиции Киева зарегистрировало материалы по факту возможных угроз журналистам. Производство возбуждено по ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за угрозы или насилие в отношении журналиста.

В настоящее время правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств правонарушения. Процессуальное руководство осуществляет Печерская окружная прокуратура. Досудебное расследование продолжается, а дополнительную информацию полиция не разглашает, ссылаясь на законодательные ограничения в отношении сведений о следствии.

Источник: Цензор

Фигурант записей НАБУ по делу «Карфаген» Егор Буркин дал интервью блогеру Василию Тимошенко, в котором подтвердил свой голос на записях и объяснил слова о нападении на журналиста-расследователя Дениса Бигуса.

Напомним, что основатель Bihus.Info Денис Бигус отреагировал на записи НАБУ по делу «Карфаген», на которых фигуранты обсуждали нападение на него после расследования о сети магазинов U420.

4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало записи разговоров фигурантов дела U420, в ходе которых они обсуждали возможность физической расправы над журналистами, освещавшими деятельность сети магазинов.



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