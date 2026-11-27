В ходе санкционированных обысков у жителя Староконстантиновской общины правоохранители изъяли два гладкоствольных охотничьих ружья, около 500 патронов, магазины к автомату и другие предметы.

Мужчина хранил оружие и боеприпасы без соответствующих разрешений.

Все изъятое направлено на экспертизу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Расследование продолжается.

Источник: Полиция Хмельницкой области.

Правоохранители обнаружили большой арсенал оружия в центре Киева. Его устроил сотрудник правоохранительных органов в гараже в Деснянском районе.

В январе Национальная полиция провела по всей Украине спецоперацию, в ходе которой изъяла более сотни единиц огнестрельного оружия, гранат и гранатометов, а также 57 кг взрывчатки. Подозрения были предъявлены 67 лицам.



Ранее в Сумской области в ходе оперативных мероприятий сотрудники ГБР обнаружили тайник с боеприпасами, оборудованный военными РФ вблизи границы. Там хранилось почти сорок противотанковых мин и 10 самодельных взрывных устройств.

Читай нас в