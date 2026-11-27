АО «Ощадбанк» с 28 ноября приостанавливает работу в Краматорске Донецкой области.

«К большому сожалению, с 28.11.2026 АО «Ощадбанк» приостанавливает обслуживание клиентов в Краматорске», — говорится в сообщении.

О том, когда банк возобновит свою деятельность в Краматорске, не сообщается.

Как сообщалось, с 16 ноября 2026 года в Краматорске временно приостановили работу все отделения и банкоматы «Ощадбанка».

Об этом в Telegram сообщил Краматорский городской совет.

Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе сервисов из-за обстрелов со стороны РФ.

Добавим, что более 5 тысяч украинцев погасили проблемные кредиты, взятые в ПриватБанке.

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