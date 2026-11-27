«Ощадбанк» с 28 ноября приостанавливает работу в Краматорске
АО «Ощадбанк» с 28 ноября приостанавливает работу в Краматорске Донецкой области.
«К большому сожалению, с 28.11.2026 АО «Ощадбанк» приостанавливает обслуживание клиентов в Краматорске», — говорится в сообщении.
О том, когда банк возобновит свою деятельность в Краматорске, не сообщается.
Как сообщалось, с 16 ноября 2026 года в Краматорске временно приостановили работу все отделения и банкоматы «Ощадбанка».
Об этом в Telegram сообщил Краматорский городской совет.
Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе сервисов из-за обстрелов со стороны РФ.
Добавим, что более 5 тысяч украинцев погасили проблемные кредиты, взятые в ПриватБанке.