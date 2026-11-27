Od 28 listopada Oschadbank zawiesza działalność w Kramatorsku
Spółka akcyjna „Oschadbank” zawiesza od 28 listopada działalność w Kramatorsku w obwodzie donieckim.
„Z wielkim żalem informujemy, że od 28.11.2026 r. SA „Oschadbank” zawiesza obsługę klientów w Kramatorsku” – czytamy w komunikacie.
Nie podano, kiedy bank wznowi działalność w Kramatorsku.
Jak informowaliśmy, od 16 listopada 2026 r. w Kramatorsku tymczasowo zawieszono działalność wszystkich oddziałów i bankomatów Oszczadbanku.
Informację tę podała na Telegramie Rada Miasta Kramatorska.
Oszczadbank ostrzegł o możliwych zakłóceniach w działaniu usług spowodowanych ostrzałem ze strony Rosji.
Dodajmy, że ponad 5 tysięcy Ukraińców spłaciło problematyczne kredyty zaciągnięte w PrivatBanku.