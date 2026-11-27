Spółka akcyjna „Oschadbank” zawiesza od 28 listopada działalność w Kramatorsku w obwodzie donieckim.

„Z wielkim żalem informujemy, że od 28.11.2026 r. SA „Oschadbank” zawiesza obsługę klientów w Kramatorsku” – czytamy w komunikacie.

Nie podano, kiedy bank wznowi działalność w Kramatorsku.

Jak informowaliśmy, od 16 listopada 2026 r. w Kramatorsku tymczasowo zawieszono działalność wszystkich oddziałów i bankomatów Oszczadbanku.

Informację tę podała na Telegramie Rada Miasta Kramatorska.

Oszczadbank ostrzegł o możliwych zakłóceniach w działaniu usług spowodowanych ostrzałem ze strony Rosji.

Dodajmy, że ponad 5 tysięcy Ukraińców spłaciło problematyczne kredyty zaciągnięte w PrivatBanku.

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