Rząd poparł zmiany do rozporządzenia nr 303, które pozwolą państwowej agencji PlayCity wznowić planowe kontrole operatorów loterii nawet w czasie stanu wojennego.

Kontrole nie były przeprowadzane od 2013 roku z powodu braku niezbędnych podstaw prawnych.

W listopadzie 2025 roku rząd zatwierdził warunki licencyjne dotyczące prowadzenia loterii, a w 2026 roku budżet po raz pierwszy uzyskał 72,6 mln hrywien z opłat licencyjnych.

Teraz PlayCity będzie mogło kompleksowo sprawdzać, czy operatorzy przestrzegają przepisów i wymogów licencyjnych, a także czuwać nad ochroną praw uczestników loterii.

Mieszkanka Czerkas, Svitlana, wygrała w loterii 190 tysięcy hrywien. Szczęśliwym kuponem okazał się dla niej los o wartości zaledwie 45 hrywien, który nabyła, zaufawszy własnej intuicji.

Na Ukrainie planuje się rezygnację z loterii państwowej.

Przypomnijmy, że firma PlayCity wydała licencję Ukraińskiej Loterii Narodowej.

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