Dwóch mieszkańców powiatu szepetowskie zostało skazanych na 6 lat oraz 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za uprowadzenie 58-letniego mężczyzny ze Sławuty w sierpniu 2023 roku.

Jego miejsce pobytu pozostaje nadal nieznane.

Według prokuratury napastnicy przyjechali do poszkodowanego w związku z długiem pieniężnym. Po kłótni jeden z nich pobił mężczyznę i siłą wsadził go do samochodu. Zabrali go do piaskowni w pobliżu Krupca, gdzie nadal go bili. Następnie, pomimo ciężkiego stanu ofiary, mężczyźni przywieźli go do domu, a po groźbach skierowanych do jego partnerki ponownie wsadzili go do bagażnika i wywieźli do lasu.

Kiedy mężczyzna nie wrócił, kobieta zwróciła się do organów ścigania. Od tego czasu jego los pozostaje nieznany. Sąd uznał za udowodniony związek przyczynowo-skutkowy między działaniami skazanych a zaginięciem poszkodowanego. Trwa dochodzenie przedprocesowe w sprawie zaginięcia mężczyzny.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

Przypomnijmy, że w Kijowie oszuści wyłudzali pieniądze za wynajem nieistniejących mieszkań.

Sprawcy wysyłają SMS-y, podając się za przedstawicieli „Ukrposhty”, i proszą o uiszczenie opłaty celnej w wysokości 30 hrywien za przesyłkę. Kliknięcie linku podanego w wiadomości grozi kradzieżą danych osobowych i informacji o kartach bankowych.

W obwodzie lwowskim organy ścigania wykryły oszukańcze centrum telefoniczne, którego pracownicy – według wersji śledztwa – oszukiwali obywateli Ukrainy i innych krajów za pośrednictwem platform randkowych i komunikatorów.

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