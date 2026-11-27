Premier Ukrainy Serhij Korecki oświadczył 27 listopada, że uważa okresowe aktualizowanie zasad rezerwacji za konieczne w warunkach wojny na pełną skalę.

„Opierając się na tym czy innym przypadku (oświadczenie posła dotyczące rezerwacji pracowników anonimowych kanałów Telegramu — IF-U), potwierdzają Państwo fakt, że system rezerwacji wymaga udoskonalenia. Dlatego też uważam, że wprowadzanie przez rząd pewnych zmian z określoną częstotliwością jest w stanie wojny rzeczą niezbędną, ponieważ każdego dnia aktualizuje się stan spraw i stan mobilizacji” – powiedział Korecki podczas „godziny pytań do rządu” w Radzie Najwyższej w piątek.

Komentując swoje wcześniejsze oświadczenie, że do 1 grudnia rząd przedstawi nową umowę społeczną dotyczącą obowiązku mobilizacyjnego dla przedsiębiorstw, premier zaznaczył: „Mówiliśmy, że zostanie ona opublikowana na początku grudnia. Pracujemy nad tym. Nie ma żadnych zmian, na początku grudnia będziemy gotowi przedstawić propozycję” — przekazuje korespondent agencji „Interfax-Ukraina”.

Wcześniej Korecki wyjaśnił, dlaczego na Ukrainie odkłada się rozpoczęcie reformy emerytalnej.

Ukraina z własnych środków pokrywa jedynie jedną trzecią potrzeb na rok 2027 — Korecki.

Na Ukrainie ujawniono nowe schematy uchylania się od mobilizacji.

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