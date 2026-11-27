Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил 27 ноября, что считает периодическое обновление правил бронирования необходимым в условиях полномасштабной войны.

«Опираясь на тот или иной случай (заявление депутата о бронировании сотрудников анонимных Telegram-каналов — ИФ-У), вы подтверждаете тот факт, что система бронирования подлежит совершенствованию. И поэтому то, что правительство вносит те или иные изменения с определенной периодичностью, я считаю, что в условиях войны это необходимо, потому что каждый день обновляется ситуация и состояние мобилизации», — сказал Корецкий во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Комментируя своё предыдущее заявление о том, что до 1 декабря правительство представит новый общественный договор о мобилизационных обязательствах для бизнеса, премьер отметил: «Мы говорили, что в начале декабря он будет обнародован. Работаем. Изменений нет, мы будем готовы в начале декабря представить предложение», — передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина».

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