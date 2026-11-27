Двое жителей Шепетовского района были приговорены к 6 годам и 6 годам 6 месяцам лишения свободы за похищение 58-летнего мужчины из Славуты в августе 2023 года.

Его местонахождение до сих пор неизвестно.

По данным прокуратуры, нападавшие приехали к потерпевшему из-за денежного долга. После конфликта один из них избил мужчину и силой затолкал в автомобиль. Его вывезли в песчаный карьер недалеко от Крупца, где продолжили избиение. Впоследствии, несмотря на тяжелое состояние пострадавшего, мужчины привезли его домой, а после угроз сожительнице снова поместили в багажник и вывезли в лес.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, когда мужчина не вернулся. С тех пор его судьба остается неизвестной. Суд признал доказанной причинно-следственную связь между действиями осужденных и исчезновением потерпевшего. Досудебное расследование по факту исчезновения мужчины продолжается.

Источник: Хмельницкая областная прокуратура.

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