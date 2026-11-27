Высший антикоррупционный суд отменил арест восьми автомобилей, которые ранее были арестованы по делу бывшей руководительницы Хмельницкой медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

Ходатайство об отмене ареста подала адвокат Татьяна Костюк в интересах владельца имущества. Речь идет о восьми автомобилях, арестованных постановлением следственного судьи ВАКС от 17 октября 2024 года для сохранения вещественных доказательств.

По словам адвоката, семь из восьми автомобилей предприятие приобрело еще до того, как Александр Крупа стал его единоличным владельцем. Защита настаивала, что транспортные средства не связаны с обстоятельствами уголовного производства, а после завершения досудебного расследования необходимость в их аресте отпала.

Прокурор Вадим Сидоренко не возражал против удовлетворения ходатайства. Он пояснил, что в начале расследования автомобили были арестованы для проверки возможной связи имущества предприятия с необоснованными активами Татьяны Крупы или ее семьи.

В то же время, по словам прокурора, автомобили частного предприятия «Евросыр» не указаны в обвинительном акте как активы, которые могли быть предметом незаконного обогащения. Предприятие фигурирует в документе как один из источников доходов семьи Крупы, которые обвинение учло при определении её законных доходов.

Учитывая это, прокурор согласился, что после завершения досудебного расследования и формулирования обвинения необходимость в дальнейшем аресте автомобилей отпала. Суд удовлетворил ходатайство защиты и отменил арест всех восьми транспортных средств. Постановление вступило в законную силу.

Татьяну Крупу, бывшую руководительницу Хмельницкой областной МСЭК, обвиняют в незаконном обогащении, недекларировании имущества и легализации средств. Вместе с ней фигурантами дела являются ее муж Владимир и сын Александр.

По версии следствия, в 2020–2024 годах семья Круп незаконно обогатилась примерно на 160 млн грн. Часть средств, как полагают правоохранители, была легализована посредством фиктивной продажи недвижимости, вывезена за границу и размещена на счетах в зарубежных банках.

В сентябре 2026 года НАБУ и САП направили обвинительный акт в отношении Татьяны Крупы, ее мужа и сына в суд. В настоящее время Высший антикоррупционный суд рассматривает дело.

Соответствующее решение 27 ноября вынес судья Денис Коваленко.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) завершило полную проверку декларации за 2024 год бывшей руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы. По результатам проверки были выявлены недостоверные сведения на сумму более 19,8 млн грн, а также признаки незаконного обогащения на сумму свыше 235,9 млн грн.

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