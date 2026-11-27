Во Львове будут судить 47-летнего мужчину за серию краж
Во Львове перед судом предстанет 47-летний местный житель, которого обвиняют в совершении серии краж. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Злоумышленника разоблачили оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. К работе также присоединились оперативники Управления криминального анализа. Процессуальное руководство по делу осуществляли Франковская и Яворовская окружные прокуратуры.
В начале мая обвиняемый проник в квартиру, расположенную в многоквартирном доме на улице Широкой во Львове, где завладел денежными средствами, а также ювелирными изделиями и ценностями на общую сумму почти 260 тысяч гривен.
В ночь с 4 на 5 июля в одном из сел Яворовского района злоумышленник, повредив металлопластиковую дверь, проник в частный дом, откуда похитил ювелирные изделия, в частности: золотую цепочку, кулон, кольцо с бриллиантом, кольца, серьги и другое имущество, общая стоимость которого составляет более 120 тысяч гривен.
Также в июле во Львове фигурант похитил из сумочки пассажирки маршрутного такси кошелек, в котором находилось золотое кольцо стоимостью около 10 тысяч гривен.
Кроме того, в течение нескольких месяцев злоумышленник похитил 5 велосипедов, электровелосипед и электросамокат из подъездов многоквартирных домов во Львове, а также совершил три кражи из автомобилей в близлежащих селах, завладев денежными средствами, электронными гаджетами и другим имуществом владельцев.
Досудебное расследование в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.
Максимальное наказание, грозящее обвиняемому, — лишение свободы на срок до восьми лет.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
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