Во Львове перед судом предстанет 47-летний местный житель, которого обвиняют в совершении серии краж. Мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленника разоблачили оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений полиции Львовской области. К работе также присоединились оперативники Управления криминального анализа. Процессуальное руководство по делу осуществляли Франковская и Яворовская окружные прокуратуры.