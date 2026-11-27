We Lwowie odbędzie się proces 47-letniego mężczyzny oskarżonego o serię kradzieży
We Lwowie przed sądem stanie 47-letni mieszkaniec miasta, oskarżony o popełnienie serii kradzieży. Mężczyzna był już wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności karnej za podobne przestępstwa. Za popełnione czyny grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.
Sprawcę zdemaskowali funkcjonariusze policji kryminalnej, śledczy oraz pracownicy innych jednostek policji obwodu lwowskiego. Do śledztwa włączyli się również funkcjonariusze Wydziału Analiz Kryminalnych. Nadzór procesowy nad sprawą sprawowały prokuratury okręgowe we Frankiwsku i Jaworowie.
Na początku maja oskarżony włamał się do mieszkania znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Szerokiej we Lwowie, gdzie przywłaszczył sobie środki pieniężne, a także wyroby jubilerskie i kosztowności o łącznej wartości prawie 260 tysięcy hrywien.
W nocy z 4 na 5 lipca w jednej z wsi w powiecie jaworowskim sprawca, uszkodziwszy drzwi z kompozytu metalowo-plastikowego, włamał się do prywatnego domu, skąd ukradł biżuterię, w szczególności: złoty łańcuszek, wisiorek, pierścień z brylantem, obrączki, kolczyki oraz inne przedmioty o łącznej wartości ponad 120 tysięcy hrywien.
Również w lipcu we Lwowie sprawca wykradł z torebki pasażerki taksówki lokalnej portfel, w którym znajdował się złoty pierścionek o wartości około 10 tysięcy hrywien.
Ponadto w ciągu kilku miesięcy sprawca ukradł 5 rowerów, rower elektryczny oraz hulajnogę elektryczną z klatek schodowych budynków wielorodzinnych we Lwowie, a także dopuścił się trzech kradzieży z samochodów w pobliskich wsiach, przywłaszczając sobie środki pieniężne, gadżety elektroniczne i inne mienie właścicieli.
Postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej, wszczętej na podstawie art. 185 ust. 4 (kradzież) Kodeksu karnego Ukrainy, zostało zakończone. Akt oskarżenia został przekazany do rozpatrzenia przez sąd.
Maksymalna kara, jaka grozi oskarżonemu, to pozbawienie wolności na okres do ośmiu lat.
Informację tę podała policja obwodu lwowskiego.
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