We Lwowie przed sądem stanie 47-letni mieszkaniec miasta, oskarżony o popełnienie serii kradzieży. Mężczyzna był już wielokrotnie pociągany do odpowiedzialności karnej za podobne przestępstwa. Za popełnione czyny grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawcę zdemaskowali funkcjonariusze policji kryminalnej, śledczy oraz pracownicy innych jednostek policji obwodu lwowskiego. Do śledztwa włączyli się również funkcjonariusze Wydziału Analiz Kryminalnych. Nadzór procesowy nad sprawą sprawowały prokuratury okręgowe we Frankiwsku i Jaworowie.