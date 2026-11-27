Ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowują żadnych nietypowych sytuacji, prowokacji ani niezwykłej aktywności ze strony Białorusi w pobliżu granicy państwowej. Poinformował o tym rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczanko.

„W pobliżu naszej granicy nie obserwuje się na terytorium Białorusi wzmocnienia jakiejkolwiek formacji ani gromadzenia sił i środków, które mogłyby stworzyć grupę uderzeniową i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla naszego kraju. Naszym zadaniem jest śledzenie ewentualnych zmian sytuacji, aby być gotowym na rozwój wszelkich scenariuszy” – powiedział rzecznik.

Dodał, że w pobliżu granicy Ukrainy z Białorusią nie ma obecnie żadnych nietypowych sytuacji.

„Chciałbym jednak jeszcze raz podkreślić, że bezpośrednio przy naszej granicy, a także wzdłuż samej linii granicznej, nie odnotowuje się obecnie żadnych nietypowych sytuacji ani prowokacji” – zaznaczył Demczenko.

Jednocześnie, jak powiedział, Białoruś kontynuuje stałe kontrole gotowości bojowej oraz szkolenia różnych komponentów swoich sił bezpieczeństwa i obrony. Dotyczy to nie tylko sił zbrojnych, ale także, w tym, oddziałów straży granicznej oraz jednostek podlegających Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

„Jest to swego rodzaju komunikat w przestrzeni informacyjnej, mający na celu pokazanie, że Białoruś przygotowuje się do odparcia jakichś mitycznych zagrożeń, chociaż w rzeczywistości to właśnie Białoruś jest krajem, który wspiera Rosję, udostępniając swoje terytorium i swoje obiekty państwu-terrorystowi” – podkreślił rzecznik.

O tym w telewizji opowiedział rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczanko.

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