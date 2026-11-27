Premier Ukrainy Serhij Korecki oświadczył, że rząd jest zainteresowany podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia żołnierzy, jednak obecnie brakuje na to środków finansowych.

Takie podwyższenie wymagałoby dziesiątek miliardów hrywien miesięcznie.

Jak powiedział, faktyczne wypłaty dla żołnierzy zależą od dodatków, wykonywanych zadań i miejsca służby. W szczególności wynagrodzenia na linii frontu różnią się od tych, które otrzymują osoby wykonujące zadania tyłowe, administracyjne lub organizacyjne.

Korecki zapewnił, że rząd nadal poszukuje środków na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia żołnierzy.

25 listopada Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 1460, na mocy której podwyższono wynagrodzenia podstawowe kierowników i pracowników aparatów rad obwodowych, rejonowych, miejskich, osadowych i wiejskich, a także ich organów wykonawczych.

W Ukrainie proponuje się, aby od 1 stycznia 2027 r. ustalić minimalne wynagrodzenia dla pracowników służby zdrowia nie tylko w szpitalach, ale także w szkołach, placówkach sportowych i instytucjach opieki społecznej.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozważa możliwość podwyższenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy do 30 tys. hrywien, a pielęgniarek i pielęgniarzy – do 20 tys. hrywien. Jednocześnie kwoty te nie zostały jeszcze zatwierdzone, a terminy podwyżek będą zależały od dostępnych środków finansowych oraz decyzji rządu.

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