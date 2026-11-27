乌克兰边防人员未在国家边境附近发现来自白俄罗斯方面的异常情况、挑衅行为或不同寻常的活动。乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科通报了这一情况。

“在与我国接壤的边境附近，白俄罗斯境内并未出现任何可能组建打击编队、并对我国构成直接威胁的部队或装备集结的情况。 我们的任务是密切关注局势可能发生的变化，以便为任何情况的发展做好准备，”该发言人表示。

他进一步澄清，目前乌克兰与白俄罗斯接壤的边境地区尚未出现异常情况。

“但我再次强调，截至目前，在我国边境附近，乃至边境线上本身，均未发现任何异常情况或挑衅行为，”德姆琴科指出。

与此同时，据他介绍，白俄罗斯仍在持续进行战备检查，并对各安全与国防力量开展训练。这不仅涉及武装部队，还包括边防部队以及内务部下属各单位。

“这是一种在舆论场上的信号，旨在表明白俄罗斯正在准备抵御某些虚构的威胁， 但实际上，白俄罗斯正是那个支持俄罗斯、向这个恐怖主义国家提供领土和基地的国家，”该发言人强调道。

乌克兰国家边防局发言人安德烈·德姆琴科在电视节目中透露了这一消息。

白俄罗斯已启动一项新的 humanitarian mission，旨在将乌克兰人从俄罗斯接回。

白俄罗斯正在向内陆地区建设基础设施，这些设施可能被俄罗斯利用——德姆琴科

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