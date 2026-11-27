在基辅，执法部门查获了一名31岁的当地居民，该男子涉嫌在奥博隆区贩卖精神药物。 该男子将超过半公斤的特别危险物质PVP藏匿在儿童玩具内。按“黑市”价格计算，查获毒品的总价值约为55万格里夫纳。

据基辅警方新闻处通报，首都警察局打击毒品犯罪处行动组查明，这起精神药物非法交易系由一名31岁的基辅市民组织实施。

执法人员在约丹斯卡街拦截了该男子。在检查过程中，发现他随身携带了一个邮政包裹。奥博隆区警察局的侦查行动组随即赶赴现场。

经检查发现，包裹内有一个装有儿童玩具的盒子，盒子里藏着一个装有500多克特别危险的精神药物PVP的袋子。

在对涉案人员住所进行搜查时，警方还查获了约30克甲基苯丙胺和α-PVP、用于分装精神药物的包装袋以及电子秤。

查获物质的总估算价值为55万格里夫纳。

调查人员依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该男子实施了拘留。 在奥博隆区检察院的程序指导下，警方已依据《乌克兰刑法》第307条第3款向其告知了涉嫌罪名——以销售为目的，非法购买并持有数量特别巨大的精神药物。

该条文规定的刑罚为最高12年有期徒刑并没收财产。在审前调查期间，法院对嫌疑人采取了羁押候审的强制措施，且不得保释。

基辅警方通报了这一消息。