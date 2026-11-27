В Киеве правоохранители задержали 31-летнего местного жителя, которого подозревают в сбыте психотропных веществ в Оболонском районе. Более полукилограмма особо опасного вещества PVP мужчина спрятал внутри детской игрушки. Общая стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет около 550 тыс. грн.

Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева, оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью столичного главка установили, что незаконную торговлю психотропными веществами организовал 31-летний киевлянин.

Правоохранители остановили мужчину на улице Иорданской. Во время проверки у него обнаружили пакет с почтовым отправлением. На место прибыла следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

В ходе осмотра выяснилось, что внутри посылки находилась коробка с детской игрушкой, в которой был спрятан пакет с более чем 500 граммами особо опасного психотропного вещества PVP.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли еще около 30 граммов метамфетамина и альфа-PVP, пакеты для фасовки психотропных веществ и электронные весы.

Общая ориентировочная стоимость изъятых веществ составляет 550 тыс. грн.

Следователи задержали мужчину в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры ему было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины — незаконное приобретение и хранение психотропного вещества в особо крупных размерах с целью сбыта.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На время досудебного расследования суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Об этом сообщила полиция Киева.