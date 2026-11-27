У Києві правоохоронці викрили 31-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у збуті психотропних речовин в Оболонському районі. Понад пів кілограма особливо небезпечної речовини PVP чоловік заховав усередині дитячої іграшки. Загальна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку становить близько 550 тис. грн.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку встановили, що незаконну торгівлю психотропами організував 31-річний киянин.

Правоохоронці зупинили чоловіка на вулиці Йорданській. Під час перевірки у нього виявили пакунок із поштовим відправленням. На місце прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Під час огляду з'ясувалося, що всередині пакунка була коробка з дитячою іграшкою, у якій заховали пакет із понад 500 грамами особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські вилучили ще близько 30 грамів метамфетаміну та альфа-PVP, пакети для фасування психотропів і електронні ваги.

Загальна орієнтовна вартість вилучених речовин становить 550 тис. грн.

Слідчі затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання психотропної речовини в особливо великих розмірах з метою збуту.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час досудового розслідування суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила поліція Києва.