W Kijowie funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali 31-letniego mieszkańca miasta, podejrzanego o sprzedaż substancji psychotropowych w dzielnicy Obolon. Mężczyzna ukrył ponad pół kilograma szczególnie niebezpiecznej substancji PVP wewnątrz dziecięcej zabawki. Łączna wartość skonfiskowanych narkotyków według cen „czarnego” rynku wynosi około 550 tys. hrywien.

Jak poinformował wydział komunikacji policji w Kijowie, funkcjonariusze Wydziału ds. Zwalczania Przestępczości Narkotykowej stołecznego komendy ustalili, że nielegalny handel substancjami psychotropowymi zorganizował 31-letni mieszkaniec Kijowa.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę na ulicy Jordanskiej. Podczas kontroli znaleziono przy nim paczkę z przesyłką pocztową. Na miejsce przybyła grupa śledczo-operacyjna z Obolońskiego Wydziału Policji.

Podczas oględzin okazało się, że wewnątrz paczki znajdowało się pudełko z zabawką dla dzieci, w którym ukryto torebkę zawierającą ponad 500 gramów szczególnie niebezpiecznej substancji psychotropowej PVP.

Podczas przeszukania mieszkania podejrzanego policjanci zabezpieczyli dodatkowo około 30 gramów metamfetaminy i alfa-PVP, woreczki do pakowania substancji psychotropowych oraz wagę elektroniczną.

Łączna szacunkowa wartość skonfiskowanych substancji wynosi 550 tys. hrywien.

Śledczy zatrzymali mężczyznę na podstawie art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy. Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury rejonowej w Obolonie postawiono mu zarzut na podstawie części 3 art. 307 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalne nabycie i przechowywanie substancji psychotropowej w szczególnie dużych ilościach w celu sprzedaży.

Kara przewidziana w tym artykule wynosi do 12 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Na czas postępowania przygotowawczego sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego bez możliwości zwolnienia za kaucją.

Poinformowała o tym policja w Kijowie.