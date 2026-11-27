Prokuratura obwodowa w Odessie poinformowała o postawieniu zarzutów urzędnikowi wydziału państwowej kontroli architektoniczno-budowlanej Rady Gminy Dachnie. Zarzuca mu się uzyskanie nielegalnej korzyści na dużą skalę na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu Karnego Ukrainy. Według prokuratury chodzi o działkę nad brzegiem limanu Hadżibejskiego o wartości 17 tysięcy dolarów.

Z ustaleń śledztwa wynika, że urzędnik otrzymał od przedsiębiorcy 17 000 dolarów amerykańskich za pomoc w uzyskaniu pozytywnej decyzji ze strony radnych i urzędników samorządu lokalnego.

Sprawa dotyczyła działki o powierzchni 4 hektarów na wybrzeżu limanu Hadżibejskiego. Za tę kwotę przedstawiciel rady wiejskiej miał zapewnić wydanie zgody na opracowanie szczegółowego planu zagospodarowania terenu pod działalność rekreacyjną, a także pozwolenia na budowę 16 domów wypoczynkowych.

Urzędnika zatrzymano w trakcie przyjmowania nielegalnych środków.

Na wniosek prokuratury wobec podejrzanego zastosowano środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości pół miliona hrywien.

Wsparcie operacyjne zapewnia Wydział Policji Migracyjnej Głównego Zarządu Policji w obwodzie odeskim.

Śledztwo przedprocesowe prowadzi Wydział Śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie odeskim.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Odessie

Wcześniej NABU i SAP ujawniły, że przewodniczący sądu rejonowego w obwodzie odeskim przyjmował łapówki.

Tymczasem Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zawiesiła sędziego Pelycha, podejrzanego o przyjmowanie łapówek w postaci „cukierków”.

Prokuratorzy Biura Prokuratora Generalnego poinformowali o postawieniu zarzutów zastępcy dyrektora instytucji komunalnej „Park Kultury i Wypoczynku „Hydropark”, którego podejrzewa się o przyjęcie 1,5 mln hrywien nielegalnej korzyści w zamian za przyznanie prawa do organizowania imprez na terenie parku.

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