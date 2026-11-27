敖德萨州检察院宣布，对达奇内村委员会下属国家建筑与施工监管部门的一名官员提出指控。该官员被指控根据《乌克兰刑法》第368条第3款，收受巨额非法利益。 据检察院称，涉案土地位于哈吉贝伊湾沿岸，价值1.7万美元。

据调查显示，该官员从一名企业家处收受了17,000美元，以协助推动地方议会议员及地方政府官员作出批准决定。

此事涉及哈吉贝伊湾沿岸一块面积为4公顷的土地。 作为回报，该村委会代表需确保获得用于休闲活动的区域详细规划许可，以及建造16栋度假屋的许可。

该官员在收受非法款项时被当场抓获。

应检察院申请，对嫌疑人采取了羁押候审的预防措施，并设定50万格里夫纳的保释金作为替代方案。

行动支援由敖德萨州国家警察总局移民警察局负责。

庭前调查由敖德萨州警察总局调查局负责。

来源：敖德萨州检察院

此前，国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）曾揭发奥德萨州一名区法院院长收受贿赂。

与此同时，最高司法委员会已暂停佩利赫法官的职务，该法官涉嫌收受“糖果”贿赂。

总检察长办公室的检察官向“文化与休闲公园 “水公园”副总监提出指控，该副总监涉嫌通过授予在公园内举办活动的权利，收受150万格里夫纳的不当利益。

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