最高反腐败法院撤销了对八辆汽车的扣押，这些车辆此前因赫梅利尼茨基医疗和社会鉴定委员会前负责人塔季扬娜·克鲁皮一案而被扣押。

撤销扣押的申请由律师塔蒂亚娜·科斯蒂乌克代表财产所有人提出。涉案的八辆汽车是根据最高反腐败法院调查法官2024年10月17日的裁定，为保全物证而被扣押的。

据该律师称，这八辆汽车中有七辆是在亚历山大·克鲁帕成为该企业唯一所有者之前，由企业购入的。 辩护方坚持认为，这些车辆与刑事诉讼案情无关，且在庭前调查结束后，已无必要继续扣押。

检察官瓦迪姆·西多连科未反对批准该申请。他解释称，在调查初期扣押这些车辆，是为了核查该企业财产与塔季扬娜·克鲁帕或其家人名下来源不明资产之间是否存在关联。

与此同时，据检察官称，私营企业“欧罗西尔”的车辆并未在起诉书中被列为可能构成非法敛财的资产。 该企业在文件中被列为克鲁皮家族的收入来源之一，检方在确定其合法收入时已将此纳入考量。

鉴于此，检察官同意，在完成庭前调查并拟定起诉书后，已无必要继续扣押这些车辆。法院批准了辩护方的申请，并解除了对全部八辆机动车的扣押。 该裁定已生效。

赫梅利尼茨基州医疗社会专家委员会前主任塔蒂亚娜·克鲁帕被指控犯有非法敛财、未申报财产及洗钱罪。与其一同成为本案涉案人员的还有她的丈夫弗拉基米尔和儿子亚历山大。

据调查方称，2020年至2024年间，克鲁普一家非法获利约1.6亿格里夫纳。 执法部门认为，其中一部分资金通过虚假房产交易被洗白，随后被转移至国外并存入海外银行账户。

2026年9月，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）将针对塔蒂亚娜·克鲁帕及其丈夫和儿子的起诉书提交至法院。目前，最高反腐败法院正在审理此案。

11月27日，法官德尼·科瓦连科作出了相关裁决。

国家预防腐败局（NAZK）已完成对赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前负责人塔蒂亚娜·克鲁皮2024年财产申报的全面核查。 核查结果显示，其申报中存在金额超过1980万格里夫纳的不实信息，以及涉及超过2.359亿格里夫纳的非法敛财迹象。

克鲁帕目前可在国内自由活动——法院已将其保释期限延长两个月。

卷入丑闻的赫梅利尼茨基州医疗和社会鉴定中心前主任克鲁帕申报了数百万的现金。

关注我们在