利比里亚外交部长萨拉·贝索洛·尼安蒂抵达基辅进行正式访问。这是利比里亚外交部长历史上首次访问乌克兰。

“我很高兴在基辅欢迎我的利比里亚同事萨拉·贝索洛·尼安蒂，这是利比里亚外交部长历史上首次访问乌克兰。 我已向这位同事通报了前线局势、黑海面临的挑战以及我们为实现和平所做努力的进展，”西比加表示。

会谈内容

据报道，双方部长就加强双边关系、扩大经贸合作、粮食安全、教育及数字化转型等问题交换了意见。

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西比加表示，乌克兰愿意为利比里亚的粮食安全提供支持，并在高科技农业领域分享经验。

会谈期间，双方特别关注了在联合国框架内的合作，尤其是考虑到利比里亚将于2026-2027年担任联合国安理会理事国，并将于今年12月担任安理会轮值主席国。

据该部长称，乌克兰期待在国际和平与安全问题上与利比里亚开展密切合作。

“我们希望结束这场战争，并珍视任何支持和平的努力。我们珍视利比里亚强有力的声音，以及该国在即将到来的轮值主席国任期内对乌克兰和和平的坚定支持，”西比加强调道。

他还感谢利比里亚一贯支持乌克兰的主权和领土完整。

此外，双方还就航行自由和海上安全问题交换了意见。

“我们一致同意保持密切的政治对话，并将共同承诺转化为具体成果。我们的伙伴关系潜力巨大，我们致力于最大限度地发挥这一潜力，”乌克兰外长补充道。

欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔塞抵达基辅。

在外交局势紧张的背景下，爱沙尼亚外交部长抵达基辅

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