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27 листопада міністерка закордонних справ Ліберії Сара Бейсолоу Ньянті прибула до Києва з офіційним візитом. Це перший в історії візит глави МЗС Ліберії до України.

"Радий вітати мою колегу з Ліберії Сару Бейсолоу Ньянті у Києві з першим в історії візитом міністра закордонних справ Ліберії до України. Я поінформував колегу про ситуацію на фронті, виклики в Чорному морі та динаміку наших зусиль щодо миру", – зазначив Сибіга.

Про що говорили

Як зазначається, міністри обговорили зміцнення двосторонніх відносин, розширення торговельно-економічної співпраці, продовольчу безпеку, освіту та цифровізацію.

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Сибіга запевнив, що Україна готова сприяти продовольчій безпеці Ліберії і ділитися досвідом у сфері високотехнологічного сільського господарства.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено співпраці в межах ООН, особливо з огляду на те, що Ліберія буде членом Ради безпеки ООН у 2026-2027 роках, а в грудні цього року головуватиме в Радбезі.

За словами міністра, Україна розраховує на тісну співпрацю з питань міжнародного миру та безпеки.

"Ми хочемо завершити цю війну, і ми цінуємо будь-які зусилля на підтримку миру. Ми цінуємо сильний голос Ліберії та її відданість Україні та миру під час майбутнього головування", - наголосив Сибіга.

Він також подякував Ліберії за її послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, сторони обговорили свободу судноплавства та безпеку на морі.

"Ми домовилися підтримувати тісний політичний діалог і втілювати наші спільні зобов’язання в конкретні результати. Наше партнерство має великий потенціал, і ми віддані тому, щоб максимально його реалізувати", - додав глава МЗС України.

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