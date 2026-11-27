Глава МИД Либерии впервые в истории прибыла с визитом в Киев
Министр иностранных дел Либерии Сара Бейсолоу Ньянти прибыла в Киев с официальным визитом. Это первый в истории визит главы МИД Либерии в Украину.
«Рад приветствовать мою коллегу из Либерии Сару Бейсолоу Ньянти в Киеве в рамках первого в истории визита министра иностранных дел Либерии в Украину. Я проинформировал коллегу о ситуации на фронте, вызовах в Черном море и динамике наших усилий по достижению мира», — отметил Сибига.
О чем говорили
Как отмечается, министры обсудили укрепление двусторонних отношений, расширение торгово-экономического сотрудничества, продовольственную безопасность, образование и цифровизацию.
Сибига заверил, что Украина готова содействовать продовольственной безопасности Либерии и делиться опытом в сфере высокотехнологичного сельского хозяйства.
В ходе встречи особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках ООН, особенно с учетом того, что Либерия будет членом Совета Безопасности ООН в 2026–2027 годах, а в декабре этого года будет председательствовать в Совбезе.
По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество по вопросам международного мира и безопасности.
«Мы хотим положить конец этой войне и ценим любые усилия в поддержку мира. Мы ценим сильный голос Либерии и ее приверженность Украине и миру во время предстоящего председательства», — подчеркнул Сибига.
Он также поблагодарил Либерию за её последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, стороны обсудили свободу судоходства и безопасность на море.
«Мы договорились поддерживать тесный политический диалог и воплощать наши совместные обязательства в конкретные результаты. Наше партнерство имеет большой потенциал, и мы привержены тому, чтобы максимально его реализовать», — добавил глава МИД Украины.
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