Министр иностранных дел Либерии Сара Бейсолоу Ньянти прибыла в Киев с официальным визитом. Это первый в истории визит главы МИД Либерии в Украину.

«Рад приветствовать мою коллегу из Либерии Сару Бейсолоу Ньянти в Киеве в рамках первого в истории визита министра иностранных дел Либерии в Украину. Я проинформировал коллегу о ситуации на фронте, вызовах в Черном море и динамике наших усилий по достижению мира», — отметил Сибига.

О чем говорили

Как отмечается, министры обсудили укрепление двусторонних отношений, расширение торгово-экономического сотрудничества, продовольственную безопасность, образование и цифровизацию.

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Сибига заверил, что Украина готова содействовать продовольственной безопасности Либерии и делиться опытом в сфере высокотехнологичного сельского хозяйства.

В ходе встречи особое внимание было уделено сотрудничеству в рамках ООН, особенно с учетом того, что Либерия будет членом Совета Безопасности ООН в 2026–2027 годах, а в декабре этого года будет председательствовать в Совбезе.

По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество по вопросам международного мира и безопасности.

«Мы хотим положить конец этой войне и ценим любые усилия в поддержку мира. Мы ценим сильный голос Либерии и ее приверженность Украине и миру во время предстоящего председательства», — подчеркнул Сибига.

Он также поблагодарил Либерию за её последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, стороны обсудили свободу судоходства и безопасность на море.

«Мы договорились поддерживать тесный политический диалог и воплощать наши совместные обязательства в конкретные результаты. Наше партнерство имеет большой потенциал, и мы привержены тому, чтобы максимально его реализовать», — добавил глава МИД Украины.

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