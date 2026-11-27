Украинские пограничники не фиксируют нестандартных ситуаций, провокаций или необычной активности со стороны Беларуси вблизи государственной границы. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Вблизи нашей границы не наблюдается наращивания каких-либо группировок или формирования на территории Беларуси сил и средств, которые могли бы создать ударную группировку и представлять непосредственную угрозу для нашей страны. Наша задача — отслеживать, как может измениться обстановка, чтобы быть готовыми к развитию любых ситуаций», — сказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что у украинской границы с Беларусью в настоящее время нет нестандартных ситуаций.

«Но еще раз отмечу, что непосредственно рядом с нашей границей, да и собственно по линии границы, каких-либо нестандартных ситуаций или каких-либо провокаций на данный момент не фиксируется», — отметил Демченко.

В то же время, по его словам, Беларусь продолжает постоянные проверки боеготовности, учения различных подразделений своих сил безопасности и обороны. Это касается не только вооруженных сил, но и, в том числе, пограничных подразделений, подразделений системы Министерства внутренних дел.

«Это своего рода сигнал именно в информационном поле, чтобы показать, что Беларусь готовится отражать какие-то мифические угрозы, хотя на самом деле именно Беларусь является той страной, которая поддерживает Россию, предоставляет свою территорию, свои площадки для страны-террориста», — подчеркнул пресс-секретарь.

Об этом в телеэфире рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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