Одесская областная прокуратура сообщила о предъявлении подозрения должностному лицу подразделения государственного архитектурно-строительного контроля Дачненского сельсовета. Ему инкриминируется получение неправомерной выгоды в крупном размере по ч. 3 ст. 368 УК Украины. По данным прокуратуры, речь идет о земельном участке на берегу Хаджибейского лимана стоимостью 17 тысяч долларов.

По данным следствия, чиновник получил от предпринимателя 17 000 долларов США за содействие в принятии положительного решения депутатами и должностными лицами органа местного самоуправления.

Речь шла о земельном участке площадью 4 гектара на побережье Хаджибейского лимана. За эту сумму представитель сельсовета должен был обеспечить выдачу разрешения на разработку детального плана территории для рекреационной деятельности, а также разрешения на строительство 16 домов отдыха.

Чиновника задержали во время получения незаконных средств.

По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в полмиллиона гривен.

Оперативное сопровождение — Управление миграционной полиции ГУНП в Одесской области.

Досудебное расследование — СУ ГУНП в Одесской области.

Источник: Одесская областная прокуратура

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