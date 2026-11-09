НАБУ та САП викрили голову райсуду на Одещині під час отримання хабаря

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НАБУ та САП спільно з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції повідомили про підозру голові одного з районних судів Одещини в одержанні неправомірної вигоди. З

а даними слідства, посадовець вимагав гроші за ухвалення позитивного рішення у справі про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Суддю викрили безпосередньо під час отримання хабаря, його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Джерело: НАБУ.

Тим часом Вища Рада Правосуддя відсторонила суддю Пелиха, якого підозрюють у хабарі «конфетками».

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику директора комунального закладу «Парк культури та відпочинку «Гідропарк», якого підозрюють в одержанні 1,5 млн грн неправомірної вигоди за надання права проводити заходи на території парку.

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