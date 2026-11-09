НАБУ и САП задержали председателя районного суда в Одесской области при получении взятки

НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области Нацполиции сообщили о предъявлении подозрения председателю одного из районных судов Одесской области в получении неправомерной выгоды. По

данных следствия, чиновник вымогал деньги за вынесение положительного решения по делу об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Судью поймали с поличным во время получения взятки, его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: НАБУ.

Между тем Высший совет правосудия отстранил от должности судью Пелиха, которого подозревают в получении взятки в виде «конфеток».

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении заместителю директора коммунального учреждения «Парк культуры и отдыха «Гидропарк», которого подозревают в получении 1,5 млн грн неправомерной выгоды за предоставление права проводить мероприятия на территории парка.

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