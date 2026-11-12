Рада поддержала санкции в отношении депутатов региональных парламентов России

Верховная Рада Украины поддержала предложения о введении персональных санкций в отношении депутатов законодательных органов регионов России, способствующих ведению войны против Украины. За соответствующее постановление № 15533 проголосовали 236 народных депутатов.

Документ предусматривает внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к депутатам законодательных собраний всех регионов РФ.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что региональные парламенты России оказывают юридическую и финансовую поддержку вооруженной агрессии против Украины.

В частности, российские депутаты принимают решения о выделении бюджетных средств на закупку беспилотников, автомобилей, боеприпасов и другого военного снаряжения для оккупационных войск.

Кроме того, они финансируют деятельность оккупационных администраций на захваченных украинских территориях, поддерживают мобилизационные мероприятия, а также вводят выплаты и льготы для россиян, участвующих в войне против Украины.

Отдельно авторы документа подчеркивают причастность региональных органов власти РФ к политике депортации украинских детей.

По их данным, российские регионы участвуют в перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины и распространяют пропаганду, представляющую такие действия как гуманитарную помощь.

Также в пояснительной записке говорится о поддержке российскими депутатами оккупации украинских территорий, распространении антиукраинской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии.

Верховная Рада предлагает СНБО ввести в отношении российских парламентариев 23 вида персональных ограничительных мер.

Среди них:

блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет на въезд в Украину и аннулирование виз;

ограничение торговых операций и финансовых обязательств;

запрет на приобретение земельных участков в Украине;

ограничение участия в приватизации и аренде государственного имущества;

запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;

прекращение культурных, научных и образовательных контактов;

лишение государственных наград Украины.

Персональные санкции предлагается применить к лицам, указанным в пяти приложениях к постановлению.

Принятие постановления Верховной Радой не означает автоматического введения ограничений. Парламент лишь одобрил санкционные предложения и рекомендовал СНБО принять соответствующее решение в отношении лиц, указанных в документе.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Инициатором документа выступил народный депутат Федор Вениславский вместе с другими парламентариями.

Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.

До этого Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 13255 о создании в составе Вооруженных сил Украины нового рода войск — Космических сил. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.

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