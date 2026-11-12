Рада поддержала санкции в отношении депутатов региональных парламентов России
Верховная Рада Украины поддержала предложения о введении персональных санкций в отношении депутатов законодательных органов регионов России, способствующих ведению войны против Украины. За соответствующее постановление № 15533 проголосовали 236 народных депутатов.
Документ предусматривает внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к депутатам законодательных собраний всех регионов РФ.
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что региональные парламенты России оказывают юридическую и финансовую поддержку вооруженной агрессии против Украины.
В частности, российские депутаты принимают решения о выделении бюджетных средств на закупку беспилотников, автомобилей, боеприпасов и другого военного снаряжения для оккупационных войск.
Кроме того, они финансируют деятельность оккупационных администраций на захваченных украинских территориях, поддерживают мобилизационные мероприятия, а также вводят выплаты и льготы для россиян, участвующих в войне против Украины.
Отдельно авторы документа подчеркивают причастность региональных органов власти РФ к политике депортации украинских детей.
По их данным, российские регионы участвуют в перемещении детей с временно оккупированных территорий Украины и распространяют пропаганду, представляющую такие действия как гуманитарную помощь.
Также в пояснительной записке говорится о поддержке российскими депутатами оккупации украинских территорий, распространении антиукраинской пропаганды и оправдании вооруженной агрессии.
Верховная Рада предлагает СНБО ввести в отношении российских парламентариев 23 вида персональных ограничительных мер.
Среди них:
- блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на въезд в Украину и аннулирование виз;
- ограничение торговых операций и финансовых обязательств;
- запрет на приобретение земельных участков в Украине;
- ограничение участия в приватизации и аренде государственного имущества;
- запрет на передачу технологий и прав интеллектуальной собственности;
- прекращение культурных, научных и образовательных контактов;
- лишение государственных наград Украины.
Персональные санкции предлагается применить к лицам, указанным в пяти приложениях к постановлению.
Принятие постановления Верховной Радой не означает автоматического введения ограничений. Парламент лишь одобрил санкционные предложения и рекомендовал СНБО принять соответствующее решение в отношении лиц, указанных в документе.
Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Инициатором документа выступил народный депутат Федор Вениславский вместе с другими парламентариями.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
До этого Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 13255 о создании в составе Вооруженных сил Украины нового рода войск — Космических сил. За соответствующее решение проголосовали 252 народных депутата.