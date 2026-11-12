Rada poparła sankcje wobec posłów regionalnych parlamentów Rosji

Rada Najwyższa Ukrainy poparła propozycje dotyczące nałożenia sankcji osobistych na deputowanych regionalnych organów ustawodawczych Rosji, którzy przyczyniają się do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Za odpowiednią uchwałę nr 15533 zagłosowało 236 deputowanych.

Dokument przewiduje przedłożenie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy propozycji dotyczących nałożenia sankcji na posłów zgromadzeń ustawodawczych wszystkich regionów Federacji Rosyjskiej.

W uzasadnieniu do uchwały zaznaczono, że regionalne parlamenty Rosji zapewniają wsparcie prawne i finansowe dla zbrojnej agresji przeciwko Ukrainie.

W szczególności rosyjscy deputowani podejmują decyzje o przeznaczeniu środków budżetowych na zakup dronów, pojazdów, amunicji i innego sprzętu wojskowego dla wojsk okupacyjnych.

Ponadto finansują działalność administracji okupacyjnych na zajętych terytoriach Ukrainy, wspierają działania mobilizacyjne, a także wprowadzają świadczenia i ulgi dla Rosjan biorących udział w wojnie przeciwko Ukrainie.

Osobno autorzy dokumentu podkreślają udział regionalnych władz Federacji Rosyjskiej w polityce deportacji ukraińskich dzieci.

Według ich danych rosyjskie regiony uczestniczą w przemieszczaniu dzieci z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy oraz rozpowszechniają propagandę przedstawiającą takie działania jako pomoc humanitarną.

W uzasadnieniu mowa jest również o poparciu rosyjskich deputowanych dla okupacji terytoriów ukraińskich, rozpowszechnianiu antyukraińskiej propagandy oraz usprawiedliwianiu agresji zbrojnej.

Rada Najwyższa proponuje Radzie Bezpieczeństwa Narodowego wprowadzenie wobec rosyjskich parlamentarzystów 23 rodzajów indywidualnych środków ograniczających.

Wśród nich znajdują się:

zamrożenie aktywów i zapobieganie wyprowadzaniu kapitału poza granice Ukrainy;

zakaz wjazdu na terytorium Ukrainy oraz unieważnienie wiz;

ograniczenie operacji handlowych i zobowiązań finansowych;

zakaz nabywania działek na Ukrainie;

ograniczenie udziału w prywatyzacji i dzierżawie majątku państwowego;

zakaz przekazywania technologii i praw własności intelektualnej;

zawieszenie kontaktów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych;

pozbawienie odznaczeń państwowych Ukrainy.

Sankcje osobiste proponuje się zastosować wobec osób wymienionych w pięciu załącznikach do uchwały.

Przyjęcie uchwały przez Radę Najwyższą nie oznacza automatycznego wprowadzenia ograniczeń. Parlament jedynie zatwierdził propozycje sankcji i zalecił Radzie Bezpieczeństwa Narodowego podjęcie odpowiedniej decyzji w sprawie osób wymienionych w dokumencie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej opublikowania.

Inicjatorem dokumentu był poseł Fedir Wenisławski wraz z innymi parlamentarzystami.

Informację tę podała Rada Najwyższa Ukrainy.

Wcześniej Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w pierwszej czytelności projekt ustawy nr 13255 w sprawie utworzenia w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy nowego rodzaju sił zbrojnych – Sił Kosmicznych. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 252 posłów.

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