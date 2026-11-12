乌克兰最高拉达支持了针对那些助长对乌克兰战争的俄罗斯各地区立法机构议员实施个人制裁的提议。236名议员对相应的第15533号决议投了赞成票。

该文件规定，将向乌克兰国家安全与国防委员会提交关于对俄罗斯联邦所有地区立法会议议员实施制裁的建议。

该决议的说明中指出，俄罗斯各地区议会为针对乌克兰的武装侵略提供了法律和财政支持。

具体而言，俄罗斯议员通过决议，拨付预算资金用于为占领军采购无人机、车辆、弹药及其他军事装备。

此外，他们还为被占领的乌克兰领土上的占领当局活动提供资金，支持动员措施，并为参与对乌克兰战争的俄罗斯人提供津贴和优惠待遇。

报告作者特别指出，俄罗斯联邦各地方政府参与了驱逐乌克兰儿童的政策。

据其资料显示，俄罗斯各地区参与了将儿童从乌克兰临时被占领土转移出去的行动，并散布宣传，将此类行为包装成人道主义援助。

此外，说明书中还提到，俄罗斯议员支持对乌克兰领土的占领、散布反乌克兰宣传，并为武装侵略行为辩护。

乌克兰最高拉达提议国家安全与国防委员会针对俄罗斯议员实施23项个人限制措施。

其中包括：

冻结资产 并阻止资本转移出乌克兰；

禁止入境乌克兰并撤销签证；

限制贸易交易和金融义务；

禁止在乌克兰购买土地；

限制参与国有资产私有化和租赁；

禁止转让技术和知识产权；

终止文化、科学和教育领域的交流；

撤销乌克兰国家奖项。

建议对该决议五份附件中所列人员实施个人制裁。

该决议经最高拉达通过并不意味着限制措施将自动实施。议会仅批准了制裁提案，并建议国家安全与国防委员会针对文件中列明的人员作出相应决定。

该决议自公布之日起生效。

该文件的发起人是人民代表费迪尔·维尼斯拉夫斯基及其他议员。

乌克兰最高拉达通报了这一消息。

此前，乌克兰最高拉达已原则上通过了第13255号法律草案，该草案旨在乌克兰武装力量内组建一支新军种——太空部队。共有252名议员对该决议投了赞成票。

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