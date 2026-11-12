Рада підтримала санкції проти депутатів регіональних парламентів Росії

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Верховна Рада України підтримала пропозиції щодо запровадження персональних санкцій проти депутатів законодавчих органів регіонів Росії, які сприяють веденню війни проти України. За відповідну постанову №15533 проголосували 236 народних депутатів.

Документ передбачає внесення на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицій щодо застосування санкцій до депутатів законодавчих зборів усіх регіонів РФ.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що регіональні парламенти Росії забезпечують юридичну та фінансову підтримку збройної агресії проти України.

Зокрема, російські депутати ухвалюють рішення про виділення бюджетних коштів на закупівлю безпілотників, автомобілів, амуніції та іншого військового спорядження для окупаційних військ.

Крім того, вони фінансують діяльність окупаційних адміністрацій на захоплених українських територіях, підтримують мобілізаційні заходи, а також запроваджують виплати й пільги для росіян, які беруть участь у війні проти України.

Окремо автори документа наголошують на причетності регіональних органів влади РФ до політики депортації українських дітей.

За їхніми даними, російські регіони беруть участь у переміщенні дітей із тимчасово окупованих територій України та поширюють пропаганду, яка представляє такі дії як гуманітарну допомогу.

Також у пояснювальній записці йдеться про підтримку російськими депутатами окупації українських територій, поширення антиукраїнської пропаганди та виправдання збройної агресії.

Верховна Рада пропонує РНБО запровадити щодо російських парламентарів 23 види персональних обмежувальних заходів.

Серед них:

блокування активів та запобігання виведенню капіталів за межі України;

заборона в’їзду в Україну та скасування віз;

обмеження торговельних операцій і фінансових зобов’язань;

заборона придбання земельних ділянок в Україні;

обмеження участі у приватизації та оренді державного майна;

заборона передання технологій і прав інтелектуальної власності;

припинення культурних, наукових та освітніх контактів;

позбавлення державних нагород України.

Персональні санкції пропонують застосувати до осіб, зазначених у п’яти додатках до постанови.

Ухвалення постанови Верховною Радою не означає автоматичного запровадження обмежень. Парламент лише схвалив санкційні пропозиції та рекомендував РНБО ухвалити відповідне рішення щодо осіб, зазначених у документі.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Ініціатором документа виступив народний депутат Федір Веніславський разом з іншими парламентарями.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

До цього Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону №13255 про створення у складі Збройних сил України нового виду військ — Космічних сил. За відповідне рішення проголосували 252 народні депутати.

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