В Тернополе вынесли приговор врачам по делу о смерти малыша во время лечения зубов

В Тернополе суд вынес приговор двум врачам областной детской клинической больницы по делу о смерти полуторагодовалого мальчика во время стоматологического лечения. Трагедия произошла в ноябре 2023 года. Ребенок скончался во время планового лечения кариеса, которое проводилось под общим наркозом.

«По публичному обвинению прокуроров Тернопольской областной и окружной прокуратуры суд вынес обвинительный приговор в отношении двух врачей Тернопольской областной детской клинической больницы. Их ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей привело к гибели малолетнего пациента», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в ноябре 2023 года во время планового лечения кариеса под общим наркозом скончался полуторагодовалый мальчик. Медики, по версии следствия, проигнорировали наличие у ребенка выраженного хронического воспалительного процесса, о котором свидетельствовали предварительные анализы крови. Также они не обеспечили надлежащую предоперационную подготовку и не провели дополнительных обследований. Во время медицинского вмешательства у ребенка развились острая легочно-сердечная недостаточность и отек легких. Это привело к остановке сердца. Мальчик скончался вечером того же дня.



«Прокурор доказал причинно-следственную связь между нарушениями медицинских протоколов, должностных инструкций и наступлением смерти ребенка. Несмотря на то, что обвиняемые не признали свою вину, их вина была полностью доказана доказательствами, которые были исследованы в ходе судебного разбирательства», — говорится в заявлении.

Врач-стоматолог-хирург и врач-анестезиолог признаны виновными по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины. Суд приговорил стоматолога-хирурга к двум годам лишения свободы, а анестезиолога – к одному году лишения свободы. Обоих медиков также лишили права занимать должности, связанные с оказанием медицинской помощи и осуществлением медицинской практики, сроком на три года.

Об этом сообщается со ссылкой на Тернопольскую областную прокуратуру.

В Тернополе врачу сообщили о подозрении в связи со смертью ребенка.

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