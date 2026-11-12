W Ternopilu wydano wyrok wobec lekarzy w sprawie śmierci niemowlęcia podczas leczenia zębów

W Ternopilu sąd wydał wyrok wobec dwóch lekarzy z obwodowego szpitala dziecięcego w sprawie śmierci półtorarocznego chłopca podczas leczenia stomatologicznego. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 roku. Dziecko zmarło podczas planowego leczenia próchnicy, które przeprowadzano w znieczuleniu ogólnym.

„W wyniku publicznego oskarżenia prokuratorów z prokuratury obwodowej i okręgowej w Ternopilu sąd wydał wyrok skazujący wobec dwóch lekarzy z Obwodowego Szpitala Dziecięcego w Ternopilu. Niewłaściwe wykonywanie przez nich obowiązków zawodowych doprowadziło do śmierci małoletniego pacjenta” – czytamy w komunikacie.

Według danych prokuratury w listopadzie 2023 roku podczas planowego leczenia próchnicy w znieczuleniu ogólnym zmarł półtoraroczny chłopiec. Według wersji śledztwa lekarze zignorowali obecność u dziecka wyraźnego przewlekłego procesu zapalnego, na co wskazywały wcześniejsze badania krwi. Nie zapewnili również odpowiedniego przygotowania przedoperacyjnego i nie przeprowadzili dodatkowych badań. Podczas zabiegu u dziecka rozwinęła się ostra niewydolność sercowo-płucna oraz obrzęk płuc. Doprowadziło to do zatrzymania akcji serca. Chłopiec zmarł wieczorem tego samego dnia.



„Prokurator udowodnił związek przyczynowo-skutkowy między naruszeniami protokołów medycznych, instrukcji służbowych a śmiercią dziecka. Pomimo tego, że oskarżeni nie przyznali się do winy, ich wina została w pełni udowodniona na podstawie dowodów zbadanych w trakcie postępowania sądowego” – dodano w oświadczeniu.

Stomatolog-chirurg oraz anestezjolog zostali uznani za winnych na podstawie art. 140 ust. 2 Kodeksu karnego Ukrainy. Sąd skazał chirurga stomatologa na dwa lata pozbawienia wolności, a anestezjolog na jeden rok pozbawienia wolności. Obaj lekarze zostali również pozbawieni prawa do sprawowania funkcji związanych ze świadczeniem pomocy medycznej i wykonywaniem zawodu lekarza na okres trzech lat.

Informację tę podano z powołaniem się na prokuraturę obwodową w Ternopilu.

W Ternopilu lekarzowi postawiono zarzuty w związku ze śmiercią dziecka.

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