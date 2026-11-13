Zelenski przeprowadził ostrą rozmowę z członkami rządu na temat energii elektrycznej i ogrzewania

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził 13 listopada telekonferencję z członkami rządu, podczas której omówił sytuację związaną z przywróceniem dostaw prądu do budynków mieszkalnych oraz podłączeniem ich do ogrzewania.

„Dzisiaj

odbyła się ostra rozmowa z przedstawicielami rządu podczas telekonferencji. Sytuacja w Białej Cerkwi i Browarach jest absolutnie niedopuszczalna – ludzie byli pozbawieni prądu nie tylko przez godziny, ale przez kilka dni. A jednocześnie raporty z tych miejsc podawały inne informacje. Problemy należy rozwiązywać, a nie ukrywać” – zaznaczył prezydent.

Wysłuchał również sprawozdań dotyczących sytuacji w Konotopie i Szostce, gdzie mieszkańcom należy udzielić pomocy.

„Jesteśmy wdzięczni i dumni z naszych energetyków, z naprawdę bohaterskich ekip remontowych – bez wątpienia – oraz z naszych ratowników z Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy, którzy często nawet pod ostrzałem przywracają dostawy prądu. Ale gdy gdzieś w obwodach służby komunalne lub poszczególne przedsiębiorstwa nie wywiązują się ze swoich obowiązków, musi nastąpić reakcja, i to bardzo szybka” – powiedział prezydent.

Przypomnijmy, że Ukenergo ogłosiło harmonogramy przerw w dostawach prądu na 14 listopada.

Tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie uszkodzili 10 obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Informację tę podała firma na swoich stronach internetowych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

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