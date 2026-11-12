Руїни, пошкоджене обладнання та нові тривоги — BBC побувала на ТЕС ДТЕК

Британська телерадіокомпанія BBC опублікувала репортаж з однієї з теплоелектростанцій ДТЕК, яка зазнала прямого удару російської балістичної ракети. На кадрах видно масштабні руйнування та пошкоджене обладнання, яке енергетики намагаються відновити. Знімальна група працювала в умовах постійної загрози нових обстрілів.

Журналіст BBC Ден Джонсон побував на одній із найбільших електростанцій України. Російський ракетний удар завдав їй значних руйнувань, а відновлювальні роботи ускладнюють регулярні повітряні тривоги. Через безпекові причини журналісти не розкривають назву та місце розташування об'єкта. У репортажі показали наслідки російської атаки та те, в яких умовах доводиться працювати енергетикам. Попри пошкодження, працівники станції продовжують відновлювати обладнання, щоб повернути його до роботи. Однак кожна нова повітряна тривога змушує їх переривати роботу й шукати укриття.

Назва репортажу — «Нам доводиться бігти». Вона передає реальність, у якій живуть працівники української енергетики: навіть на об'єктах, де тривають ремонти, небезпека нового удару залишається постійною.

Російські атаки ускладнюють відновлення енергосистеми

У матеріалі BBC також ідеться про ситуацію з електропостачанням в Україні. Через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі в різних регіонах діють графіки відключень. Деякі родини в Києві, за інформацією журналістів, залишаються без електрики до 20 годин на добу. Українські посадовці попереджають, що ситуація може стати критичною, якщо не вдасться забезпечувати людей електроенергією хоча б чотири години на день. Російські атаки не лише пошкоджують обладнання, а й ускладнюють його ремонт: енергетики змушені знову й знову переривати роботи через загрозу обстрілів.

У ДТЕК подякували журналістам BBC за репортаж і за те, що вони показали роботу українських енергетиків у таких небезпечних умовах. У компанії також опублікували унікальні кадри однієї зі зруйнованих теплоелектростанцій. Повну історію та відеорепортаж можна переглянути на сайті BBC.

Споживачі скаржаться на те, що навіть після включення світла воно доволі швидко вимикається. Навіть якщо мова не йде про відключення по графіку, чи аварійне або екстрене відключення. Енергетик ДТЕК пояснив причину.

Упродовж жовтня енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 6,7 млн родин у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях, які залишилися без світла через російські обстріли.

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