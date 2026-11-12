Руины, поврежденное оборудование и новые опасения — BBC побывала на ТЭС ДТЭК

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому попаданию российской баллистической ракеты. На кадрах видны масштабные разрушения и поврежденное оборудование, которое энергетики пытаются восстановить. Съемочная группа работала в условиях постоянной угрозы новых обстрелов.

Журналист BBC Дэн Джонсон побывал на одной из крупнейших электростанций Украины. Российский ракетный удар нанёс ей значительные разрушения, а восстановительные работы затрудняются регулярными воздушными тревогами. Из соображений безопасности журналисты не раскрывают название и местоположение объекта. В репортаже показали последствия российской атаки и то, в каких условиях приходится работать энергетикам. Несмотря на повреждения, работники станции продолжают восстанавливать оборудование, чтобы вернуть его в строй. Однако каждая новая воздушная тревога заставляет их прерывать работу и искать укрытие.

Название репортажа — «Нам приходится бежать». Оно отражает реальность, в которой живут работники украинской энергетики: даже на объектах, где ведутся ремонтные работы, опасность нового удара остается постоянной.

Российские атаки затрудняют восстановление энергосистемы

В материале BBC также речь идет о ситуации с электроснабжением в Украине. Из-за усиления российских ударов по энергетической инфраструктуре в различных регионах действуют графики отключений. Некоторые семьи в Киеве, по информации журналистов, остаются без электричества до 20 часов в сутки. Украинские чиновники предупреждают, что ситуация может стать критической, если не удастся обеспечивать людей электроэнергией хотя бы четыре часа в день. Российские атаки не только повреждают оборудование, но и затрудняют его ремонт: энергетики вынуждены снова и снова прерывать работы из-за угрозы обстрелов.

В ДТЭК поблагодарили журналистов BBC за репортаж и за то, что они показали работу украинских энергетиков в таких опасных условиях. В компании также опубликовали уникальные кадры одной из разрушенных теплоэлектростанций. Полную историю и видеорепортаж можно посмотреть на сайте BBC.

Потребители жалуются на то, что даже после включения света он довольно быстро отключается. Даже если речь не идет об отключении по графику, аварийном или экстренном отключении. Энергетик ДТЭК объяснил причину.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

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