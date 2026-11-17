Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 17 ноября заявил, что все стороны, которые могут помочь восстановить полноценную скорость спутниковой связи Starshield для Сил обороны Украины, вовлечены в этот процесс.

По его словам, соответствующие стороны прилагают усилия, чтобы как можно быстрее нормализовать работу системы. Альянс также готов помочь, если это будет необходимо.

Рютте не уточнил, кто именно отвечает за ограничение скорости сигнала и почему оно распространилось на временно оккупированные территории Украины.

Об этом он сообщил журналистам перед заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе.

Источник: заявление на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп заявил, что не слышал об ограничении скорости работы Starlink в Украине.

Комитет Сената США по международным отношениям готовит масштабное расследование, связанное с использованием спутниковой системы Starshield в Украине. В рамках этой инициативы требование сохранить все соответствующие документы получил, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

А американский миллиардер Илон Маск распространил публикацию, в которой утверждается, что компания SpaceX допустила ошибку, предоставив Украине бесплатные терминалы Starlink в начале полномасштабной войны.

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