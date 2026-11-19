В четверг, 19 ноября, доллар и евро подешевели в украинских обменных пунктах. Снизились как курсы покупки, так и продажи иностранной валюты. В банках стоимость валют зависит от финансового учреждения и способа обмена.

По состоянию на утро четверга, 19 ноября, доллар в обменных пунктах покупают в среднем по 45,55 гривны, что на 20 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем. Продают американскую валюту по 45,74 гривны – на 24 копейки дешевле.

Евро также продемонстрировало снижение. В пунктах обмена его покупают по 50,23 гривны (-32 копейки), а продают по 50,58 гривны (-32 копейки).

Средний курс доллара в украинских банках составляет 45,15 гривны при покупке (-12 копеек) и 45,71 гривны при продаже (-15 копеек).

Евро банки покупают в среднем по 49,49 гривны (-26 копеек), а продают по 50,36 гривны (-32 копейки).

Курсы в отдельных финансовых учреждениях различаются:

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,70 гривны (-15 копеек), а при карточных операциях — по 45,66 гривны (-21 копейка). Евро в отделениях стоит 50,40 гривны (-25 копеек), а при покупке картой — 50,25 гривны (-51 копейка).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,60 гривны (-20 копеек), а при операциях с картой — по 45,75 гривны (-20 копеек). Евро в приложении можно приобрести по 50,35 гривны (-30 копеек), а картой — по 50,55 гривны (-30 копеек).

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,80 гривны (-10 копеек). По коммерческому курсу стоимость также составляет 45,80 гривны (-10 копеек). Евро в отделениях банка можно приобрести по 50,40 гривны (-20 копеек).

Monobank 19 ноября продает доллары по 45,63 гривны (-13 копеек), а евро – по 50,20 гривны (-34 копейки).

Таким образом, 19 ноября курсы обеих основных иностранных валют продемонстрировали снижение. В то же время перед обменом стоит проверять актуальные предложения конкретного банка или обменного пункта, поскольку стоимость валюты может отличаться в зависимости от способа операции.

Об этом свидетельствуют данные Minfin.

Национальный банк Украины установил на четверг, 19 ноября 2026 года, официальный курс доллара США на уровне 45,20 гривны. По сравнению со средой, 18 ноября, когда американская валюта стоила 45,34 гривны, её стоимость снизилась на 14 копеек.

Во вторник, 17 ноября 2026 года, курс доллара в украинских обменных пунктах остался неизменным при покупке, а при продаже немного снизился. Евро подешевело в обоих направлениях обмена, тогда как в банках стоимость валюты зависит от учреждения и способа расчета.

Напомним, НБУ 17 ноября снизил официальный курс евро и доллара.

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