11月19日星期四，乌克兰各货币兑换点的美元和欧元汇率走低。外币的买入价和卖出价均有所下降。在银行中，汇率因金融机构及兑换方式而异。

截至11月19日（周四）上午，货币兑换点美元的平均买入价为45.55格里夫纳，较前一交易日下跌20科皮克。 美元卖出价为45.74格里夫纳，下跌24科皮克。

欧元汇率同样出现下跌。在兑换点，欧元买入价为50.23格里夫纳（-32科皮克），卖出价为50.58格里夫纳（-32科皮克）。

乌克兰各银行的美元平均汇率为：买入价45.15格里夫纳（-12科皮亚克），卖出价45.71格里夫纳（-15科皮亚克）。

银行欧元平均买入价为49.49格里夫纳（-26科皮克），卖出价为50.36格里夫纳（-32科皮克）。

各家金融机构的汇率存在差异：

普里瓦特银行（PrivatBank） 在网点卖出美元汇率为45.70格里夫纳（-15科皮克），而通过银行卡交易时的卖出汇率为45.66格里夫纳（-21科皮克）。 分行内的欧元汇率为50.40格里夫纳（-25科皮亚克），而通过银行卡购买时的汇率为50.25格里夫纳（-51科皮亚克）。

储蓄银行（Oschadbank） 在应用程序中出售美元的汇率为45.60格里夫纳（-20科皮克），而通过银行卡交易时的汇率为45.75格里夫纳（-20科皮克）。 在该银行的移动应用中，欧元汇率为50.35格里夫纳（-30科皮克），而使用银行卡交易时汇率为50.55格里夫纳（-30科皮克）。

PUMB银行 在柜台出售美元的汇率为45.80格里夫纳（-10科皮克）。 按商业汇率计算，价格同样为45.80格里夫纳（-10科皮克）。在该行各分行，欧元可按50.40格里夫纳（-20科皮克）的价格购买。

Monobank 11月19日美元卖出价为45.63格里夫纳（-13科皮克），欧元卖出价为50.20格里夫纳（-34科皮克）。

因此，11月19日这两种主要外币的汇率均出现下跌。同时，在兑换前应核实具体银行或兑换点的最新报价，因为汇率可能因交易方式的不同而有所差异。

财政部（Minfin）的数据证实了这一点。

乌克兰国家银行将2026年11月19日（星期四）的美元官方汇率定为45.20格里夫纳。 与11月18日（周三）美元汇率为45.34格里夫纳相比，其汇率下跌了14科皮卡。

2026年11月17日（星期二），乌克兰各兑换点美元的买入汇率保持不变，而卖出汇率则略有下降。 欧元在买入和卖出方向均有所贬值，而在银行中，汇率则取决于具体机构及结算方式。

需要提醒的是，乌克兰国家银行已于11月17日下调了欧元和美元的官方汇率。

由于价格压力加剧及通胀预期恶化，乌克兰国家银行将基准利率从16%上调至16.5%。

是受控贬值还是急剧崩盘：乌克兰央行为何放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

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