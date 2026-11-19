拜拉姆·奥什是乌兹别克 pilaf 的一个品种，传统上在节日和重要场合制作。 “拜拉姆”意为节日，“奥什”意为食物或菜肴。因此，其名称可译为“节日抓饭”。这种变体在塔什干尤为著名，被视为当地美食的代表性菜肴之一。

巴伊拉姆·奥什的确切起源日期难以确定。它并非一道拥有明确起源历史的独立菜肴，而是中亚地区悠久的抓饭烹饪传统的一部分。 抓饭本身历史悠久，其前身在中亚和波斯的不同地区均有存在。 研究人员将此类菜肴的发展与大米的传播、贸易以及各民族之间的文化交流联系在一起。与此同时，无法确定哪一个国家是现代形式的抓饭首次出现的地方。

在乌兹别克斯坦，抓饭随着时间的推移已远不止是一道普通菜肴。虽然平日里也会烹制，但在婚礼、新生儿诞生、订婚仪式、家庭节日以及招待宾客时，它都扮演着尤为重要的角色。 拜拉姆·奥什是这一传统习俗的节日版本，通常需要为众多宾客准备大量食物。正因如此，人们常使用大型大锅烹制，并由数名厨师和助手共同参与制作。

拜拉姆奥什的食材

这道菜的主要原料是米饭、肉、胡萝卜、洋葱、食用油和香料。乌兹别克 pilaf 最常使用羊肉，尽管不同家庭和地区的做法可能有所不同。 大米在其中起着至关重要的作用：它必须充分吸收肉类、蔬菜和香料的香气，同时保持米粒松散不粘连。制作时通常选用当地的大米品种，尤其是德夫齐鲁（devziru）。

首先，将肉、洋葱和胡萝卜在预热的油中翻炒。随后加入水和香料，以形成风味浓郁的普洛夫基底——齐尔瓦克。之后将大米倒入大锅中，煮至熟透。 通常会在米饭表面放上整头大蒜，烹饪过程中大蒜会变得软嫩，并散发出清新的香气。

不同的厨师可能有各自的秘诀：有人多加些胡萝卜，有人使用特殊的米种，或者调整香料的比例。有些食谱中还会加入葡萄干、鹰嘴豆等配料。 因此，即使在同一座城市内，普洛夫在口味和烹饪方式上也可能有所不同。但核心原则始终不变——这道菜必须丰盛、香气扑鼻，且适合多人共享。

拜拉姆·奥什特别受欢迎的地方

这种普洛夫与乌兹别克斯坦首都塔什干有着最密切的联系。正是在那里，节日版的拜拉姆·奥什被列为该国民族美食的地区特色品种之一。 城里有专门的餐馆，那里用大锅烹制抓饭，并全天分批供应。这些地方被称为抓饭中心，已成为城市美食文化的一部分。

与此同时，抓饭不仅在塔什干广受欢迎。乌兹别克斯坦各地都会制作抓饭，但配方却有显著差异。例如，安迪詹以科瓦托克·帕洛夫闻名——这是一种用葡萄叶包裹的卷心菜馅抓饭。 在希瓦，人们制作一种名为查洛夫的当地版本。撒马尔罕和布哈拉也有各自独特的烹饪方法，当地厨师对此的自豪感丝毫不亚于塔什干居民对其拜拉姆奥什的自豪感。

普洛夫在乌兹别克斯坦境外也广受欢迎。 塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、阿富汗及其他中亚国家也制作类似的菜肴。它们在米种、肉类种类、香料及烹饪工艺上可能有所不同。 不同民族都有与这道菜相关的独特名称和烹饪传统。因此，普洛夫可被视为该地区最著名的菜肴之一，尽管乌兹别克斯坦的普洛夫文化在国际上享有独特的声誉。

为什么普洛夫成为了好客的象征

在乌兹别克文化中，普洛夫不仅仅是一顿午餐或晚餐。烹制普洛夫常常成为亲戚、朋友、邻居和熟人聚在一起的契机。 这道菜会在婚礼、订婚仪式、新生儿诞生、朝圣归来以及其他重要场合上端上餐桌。在悼念活动中，人们也会烹制普洛夫，以缅怀逝者。

晨间普洛夫（纳霍尔吉·奥什）这一传统占据着特殊地位。它通常在黎明时分烹制，尤其是在盛大的婚礼庆典期间。 宴席上可能会邀请数百位宾客，而这道菜会在正常工作日开始前就已端上桌。此类活动需要大型大锅、大量食材，以及一支协助烹饪和上菜的团队。

普洛夫还与慈善和互助密切相关。人们会烹制并分发给陷入困境的人。通过这种方式，共进一餐不仅是对客人的尊重，也是支持他人的机会。 联合国教科文组织正是看中了普洛夫的这一社会作用：这一传统有助于加强人与人之间的联系，并将文化习俗从上一代传承给下一代。

关于乌兹别克 pilaf 的趣闻

2016年，乌兹别克 pilaf 的烹饪文化与传统被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。 该组织不仅认可了食谱本身，还认可了伴随这道菜肴制作与享用而形成的习俗。 这包括家庭聚会、节日宴席、待客之道以及代际间烹饪技艺的传承。也就是说，获得国际认可的不仅仅是一种肉焖饭的烹饪方法，更是一整套文化传统。

还有一个有趣的特点——乌兹别克斯坦的普洛夫通常用大型金属大锅烹制。这些大锅一次可烹制数十份甚至上百份。 对于大型节日而言，这一点尤为重要，因为主人都希望款待所有来宾。在这种情况下，烹制普洛夫便变成了一项集体劳动，每个人都有自己的任务。

此外，还有一则广为流传的传说，将“帕洛夫（palov）”这一名称与这道菜的七种原料联系在一起。据此说法，单词中的每个字母分别对应一种食材——洋葱、胡萝卜、肉、食用油及其他配料。 另一则传说讲述了医生伊本·西那，据说他曾建议布哈拉统治者的儿子食用抓饭，因为后者因一段不幸的恋情而患病。 不过，这些终究只是传说，而非经证实的历史事实。它们已成为关于这道菜起源的流行故事的一部分，也体现了普洛夫在当地文化中占据着多么重要的地位。

拜拉姆·奥希（Bayram Oshi）依然是这样一个典范：一道乍看之下平凡的菜肴，如何能成为民族认同的一部分。 人们烹制它不仅是为了款待宾客，更是为了庆祝重要事件、慰藉亲人，或是让家族几代人围坐一桌共聚一堂。 正因如此，塔什干的节日抓饭不仅仅是一道乌兹别克菜肴，更是一种被世代珍视并传承的传统。

三种抓饭食谱

1. 配蔬菜和橄榄油的拜拉姆奥什

这道节日抓饭由大米、胡萝卜、洋葱和香气浓郁的香料制成。

食材

400克大米（最好选用德夫齐拉或巴斯马蒂米）

2根大胡萝卜

2个洋葱

100毫升橄榄油

1头大蒜

700–800 毫升水（视大米种类而定）

1 茶匙孜然

½ 茶匙芫荽籽

盐适量

黑胡椒适量

少许姜黄粉（可选）

制作方法

1. 准备大米。将大米反复冲洗几次，直到水变得清澈。然后用温水浸泡大米，静置30–40分钟。这有助于米粒均匀煮熟且不粘连。

2. 切好蔬菜。洋葱切成薄半环，胡萝卜切成长条。制作抓饭时，最好不要用擦丝器将胡萝卜擦成丝，这样烹饪时才能保持其形状。

3. 准备底料。在厚底锅或炖锅中加热橄榄油。 加入洋葱，翻炒至金黄色。随后倒入胡萝卜，继续翻炒7–10分钟，期间不时搅拌。

4. 加入香料。放入小茴香、芫荽籽、黑胡椒、盐，以及根据喜好加入姜黄粉。翻拌蔬菜，让香料在油中释放香气。如需增添微酸口感，可酌情加入少许酸角。

5. 铺上米饭。将米饭中的水沥干，均匀地铺在蔬菜上。不要将米饭与胡萝卜和洋葱搅拌，只需将其摊平即可。

6. 加入水和蒜头。小心倒入热水，使水面高出米约1–1.5厘米。将一整头蒜头（事先去掉最外层蒜皮）放在中央。

7. 煮至熟透。用中火烹煮普洛夫，直到水几乎完全蒸发。然后调小火，盖上锅盖，再焖20–25分钟。

8. 让抓饭焖一会儿。关火后，盖上锅盖再焖10–15分钟。上桌前，将米饭与胡萝卜、洋葱轻轻拌匀。

可将抓饭盛入大盘中，并用新鲜香草点缀。与米饭一同烹煮的大蒜也可一并上桌。

2. 配有干果、杏仁和橄榄油的拜拉姆奥什

这是一款别具一格的节日抓饭，融合了干果的甜味、坚果的香气以及香料的芬芳。

这款菜肴适合想要尝试风味更独特抓饭的人。干果为菜肴增添了淡淡的甜味，杏仁则赋予了愉悦的口感。橄榄油有助于融合所有食材，并让米饭散发出诱人的香气。 这道抓饭既可作为节日佳肴上桌，也可作为家庭午餐烹制。

食材

400克巴斯马蒂米

2根胡萝卜

1个大洋葱

100毫升橄榄油

70克葡萄干

100克无核杏干

50克杏仁

1头大蒜

1 茶匙孜然

½ 茶匙肉桂粉

½ 茶匙芫荽籽

盐适量

黑胡椒适量

700–800 毫升热水（视大米种类而定）

制作方法

1. 将大米洗净。用冷水反复冲洗几次，以去除多余的淀粉。浸泡30分钟，然后沥干水分。

2. 准备干果和坚果。 将葡萄干洗净并晾干。将无花果干切成小块。杏仁可以保持完整，也可以对半切开。如果想要更浓郁的坚果风味，可以先在干锅中稍微烘烤一下。

3. 切好蔬菜。洋葱切成半圆片，胡萝卜切成细丝。这样蔬菜能更好地保持口感，不会煮成糊状。

4. 翻炒洋葱和胡萝卜。在锅中加热橄榄油，加入洋葱翻炒至金黄色。然后放入胡萝卜，再烹饪7–10分钟。

5. 加入干果和香料。 倒入葡萄干、杏干、孜然、香菜籽、肉桂、黑胡椒和盐。翻拌均匀，将食材加热几分钟，让干果变软，香料散发出香气。

6. 铺上米饭。将米饭均匀铺在蔬菜和干果上方。不要与底层食材搅拌，以免烹饪过程中米饭变得粘连。

7. 加入水和蒜头。倒入热水，使水面高出米约1–1.5厘米。将事先去掉外皮的整头蒜放在中央。

8. 烹煮普洛夫。用中火煮至水分几乎完全蒸发。然后盖上锅盖，转小火再煮20–25分钟。

9. 加入杏仁。在烹饪结束前5分钟或关火后，加入杏仁。盖上锅盖，让抓饭再焖10–15分钟。

10. 上桌。轻轻拌匀米饭、胡萝卜、干果和杏仁。可根据喜好用新鲜香草或额外的坚果点缀。