在特尔诺皮尔，一份针对一名15岁女学生的起诉书已被移交法院，该学生被指控企图谋杀同班同学。 该少女被指控犯有《乌克兰刑法典》第15条第2款和第115条第1款规定的罪行。

“特尔诺皮尔州检察院的少年检察官已将一份针对一名15岁女学生的起诉书移送法院，该学生被指控企图谋杀同班同学 （《乌克兰刑法典》第15条第2款、第115条第1款）”，通报中写道。

据调查显示，特尔诺皮尔某所学校的两名女学生之间关系不和。执法部门称，这名15岁的被告事先为袭击做了准备，并购买了一把刀。

2026年4月27日，她下最后一节课后，在受害者家楼道内等待该同学。当受害者走近时，袭击者用刀对其连刺数刀。

“在其中一次刺击中，刀片碎片留在了受害者的头部。袭击者的行为导致同班同学遭受严重身体伤害，”检察院方面表示。

多亏及时救治，这名受伤女孩得以保住性命。

针对这名15岁女学生的起诉书已移交法院。

特尔诺皮尔州检察院在Telegram上发布了这一消息。

在里夫内州，一名38岁的里夫内区居民将接受审判，他被指控猥亵两名未成年女孩、制作和传播色情材料，以及持有儿童色情内容。 兹多尔布尼夫地区检察院的检察官已将起诉书移交法院。

关注我们在