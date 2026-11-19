W Ternopilu skierowano do sądu akt oskarżenia przeciwko 15-letniej uczennicy, którą oskarża się o usiłowanie zabójstwa koleżanki z klasy. Dziewczynie zarzuca się popełnienie przestępstwa na podstawie części 2 art. 15 oraz części 1 art. 115 Kodeksu karnego Ukrainy.

„Prokuratorzy ds. nieletnich z Prokuratury Okręgowej w Ternopilu przekazali do sądu akt oskarżenia przeciwko 15-letniej uczennicy, którą oskarża się o usiłowanie zabójstwa koleżanki z klasy (ust. 2 art. 15, ust. 1 art. 115 Kodeksu Karnego Ukrainy)”, – czytamy w komunikacie.

Z danych śledztwa wynika, że między uczennicami jednej ze szkół w Ternopilu panowały nieprzyjazne stosunki. Funkcjonariusze organów ścigania twierdzą, że 15-letnia oskarżona z wyprzedzeniem przygotowywała się do ataku i nabyła nóż.

27 kwietnia 2026 roku wyszła z ostatniej lekcji i czekała na koleżankę z klasy w klatce jej domu. Kiedy ofiara się zbliżyła, napastniczka zadała jej kilka ran kłutych.

„Podczas jednego z ciosów odłamek ostrza utknął w głowie ofiary. Napastniczka swoimi działaniami spowodowała u koleżanki z klasy ciężkie obrażenia ciała” – poinformowano w prokuraturze.

Dzięki szybkiej pomocy medycznej udało się uratować życie poszkodowanej dziewczynie.

Akt oskarżenia przeciwko 15-letniej uczennicy został przekazany do sądu.

Informację tę podała prokuratura obwodowa w Ternopilu na Telegramie.

W obwodzie rówieńskim odbędzie się proces 38-letniego mieszkańca rejonu rówieńskiego, oskarżonego o rozpustę wobec dwóch nieletnich dziewcząt, produkcję i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, a także posiadanie pornografii dziecięcej. Prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Zdolbunowie przekazali już akt oskarżenia do sądu.

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