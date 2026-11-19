В Тернополе в суд был направлен обвинительный акт в отношении 15-летней школьницы, которую обвиняют в покушении на убийство одноклассницы. Девушке инкриминируют преступление по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

«Ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 15-летней школьницы, которую обвиняют в покушении на убийство одноклассницы (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, между ученицами одной из тернопольских школ сложились неприязненные отношения. Правоохранители утверждают, что 15-летняя обвиняемая заранее готовилась к нападению и приобрела нож.

27 апреля 2026 года она ушла с последнего урока и ждала одноклассницу в подъезде её дома. Когда потерпевшая подошла, нападающая нанесла ей несколько ножевых ранений.

«Во время одного из ударов осколок лезвия остался в голове потерпевшей. Нападающая своими действиями причинила однокласснице тяжкие телесные повреждения», — рассказали в прокуратуре.

Благодаря своевременной медицинской помощи жизнь пострадавшей девочки удалось спасти.

Обвинительный акт в отношении 15-летней школьницы передан в суд.

Об этом сообщила Тернопольская областная прокуратура в Telegram.

В Ровенской области будут судить 38-летнего жителя Ровенского района, которого обвиняют в развращении двух малолетних девочек, изготовлении и распространении порнографических материалов, а также хранении детской порнографии. Прокуроры Здолбуновской окружной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд.

Читай нас в