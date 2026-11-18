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На Рівненщині судитимуть 38-річного жителя Рівненського району, якого обвинувачують у розбещенні двох малолітніх дівчат, виготовленні та розповсюдженні порнографічних матеріалів, а також зберіганні дитячої порнографії. Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду.

За даними слідства, чоловік спілкувався з дітьми через Telegram. 12-річній дівчинці він надсилав власні порнографічні фото та відео, на яких демонстрував оголені статеві органи й вчиняв дії сексуального характеру. Також обвинувачений надсилав їй повідомлення сексуального змісту.

З іншою дівчинкою, якій виповнилося 10 років, чоловік спілкувався під час відеодзвінків. Під час них він демонстрував себе оголеним і спонукав дитину оголюватися перед камерою.

Також у його телефоні виявили файли з ознаками дитячої порнографії, до яких він отримав доступ через Telegram та зберігав без мети розповсюдження.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон із відповідними матеріалами.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як розбещення малолітніх, виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції, одержання доступу до дитячої порнографії та її зберігання без мети розповсюдження, а також виготовлення і зберігання з метою розповсюдження зображень порнографічного характеру.

Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура. Фото, відео: киянин розбещував дітей і продавав порнографію за кордон. У Києві чоловік розбещував неповнолітніх, обіцяючи подарунки.

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