W obwodzie rówieńskim odbędzie się proces 38-letniego mieszkańca powiatu rówieńskiego, oskarżonego o rozpustę wobec dwóch nieletnich dziewcząt, produkcję i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, a także posiadanie pornografii dziecięcej. Prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Zdolbunowie przekazali już akt oskarżenia do sądu.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna kontaktował się z dziećmi za pośrednictwem aplikacji Telegram. 12-letniej dziewczynce wysyłał własne zdjęcia i filmy o charakterze pornograficznym, na których eksponował nagie narządy płciowe i wykonywał czynności o charakterze seksualnym. Oskarżony wysyłał jej również wiadomości o treści seksualnej.

Z inną dziewczynką, która skończyła 10 lat, mężczyzna komunikował się podczas rozmów wideo. Podczas tych rozmów pokazywał się nago i nakłaniał dziecko do rozbierania się przed kamerą.

W jego telefonie znaleziono również pliki zawierające elementy pornografii dziecięcej, do których uzyskał dostęp za pośrednictwem aplikacji Telegram i które przechowywał bez zamiaru ich rozpowszechniania.

Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli telefon komórkowy zawierający wspomniane materiały.

Czyny oskarżonego zakwalifikowano jako deprawację nieletnich, wytwarzanie i rozpowszechnianie materiałów pornograficznych, uzyskiwanie dostępu do pornografii dziecięcej oraz jej przechowywanie bez zamiaru rozpowszechniania, a także wytwarzanie i przechowywanie w celu rozpowszechniania obrazów o charakterze pornograficznym.

Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie prawa do sprawowania określonych stanowisk lub wykonywania określonej działalności na okres do 3 lat. Informację tę podała prokuratura obwodowa w Równie. Zdjęcia, wideo: mieszkaniec Kijowa dopuszczał się rozpuściwania dzieci i sprzedawał pornografię za granicę. W Kijowie mężczyzna dopuszczał się rozpuściwania nieletnich, obiecując im prezenty.

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