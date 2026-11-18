O godz. 18:00 18 listopada na większości przejść granicznych z sąsiednimi państwami nie ma kolejek przy wyjeździe z Ukrainy.

Największe nagromadzenie samochodów obserwuje się na granicy z Polską.

W szczególności na przejściu granicznym „Szehyni” czeka 60 samochodów osobowych. W „Krakówce” odnotowano 25 samochodów osobowych i dwa autobusy, a w „Ustylużu” i „Ugrynowie” – po 20 samochodów.

Na pozostałych polskich przejściach granicznych sytuacja jest spokojniejsza: w „Jagodinie”, „Rawie Ruskiej”, „Hruszewie”, „Smilnicy” i „Nyzhankowicach” nie ma kolejek. Jednocześnie w „Jagodinie” tymczasowo nie przepuszcza się samochodów osobowych ani pieszych.

Na granicy ze Słowacją trzy samochody czekają na przejściu granicznym „Maly Berezny”. W „Użhorodzie” nie ma kolejek, a przejście „Mali Selmenci” działa od 09:00 do 21:00.

W kierunku Węgier jeden samochód oczekuje na wyjazd przez przejście graniczne „Tisa”. Na pozostałych przejściach nie odnotowano kolejek. Przejścia „Dzwinkowe”, „Kosyno” i „Wielka Palad” mają ograniczone godziny pracy — do 19:00 lub 20:00, w zależności od przejścia.

Na granicy z Rumunią 15 samochodów czeka w „Krasnoilsku”. Na pozostałych przejściach granicznych nie ma kolejek. Spokojna sytuacja panuje również na kierunku mołdawskim — nie ma kolejek.

Straż graniczna zaleca uwzględnienie ewentualnych zakłóceń w działaniu systemów elektronicznych służb kontrolnych podczas planowania podróży.

Źródło: Zachodnie Regionalne Zarząd Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.

Mołdawia zgodziła się zorganizować wspólną kontrolę graniczną na swoim terytorium w dwóch drogowych przejściach granicznych na granicy z Ukrainą. Chodzi o przejścia „Krywa – Mamaliga” oraz „Mirne – Tabaki”. Nowe rozwiązanie ma pomóc w szybszym przekraczaniu granicy oraz zmniejszyć ryzyko dla pasażerów i strażników granicznych podczas rosyjskich ostrzałów.

Mołdawia rozważa możliwość przeniesienia ukraińskich punktów kontroli granicznej na swoje terytorium, aby zmniejszyć ryzyko związane z wojną na Ukrainie i rosyjskimi atakami w pobliżu mołdawskiej granicy.

W obwodzie zakarpackim przeprowadzona zostanie przebudowa przejść granicznych „Czop (Tisa) – Zahony” oraz „Lużanka – Beregszuran” na granicy z Węgrami, a także „Użhorod – Wisne Niemieckie” na granicy ze Słowacją.

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